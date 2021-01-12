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Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 ( 1л) new

Производитель: RAVENOL (Германия)
Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 ( 1л) new USVO

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

.

Подбор масла RAVENOL®
по марке автомобиля
Выберите параметры товара:
Выберите склад:
890,95 руб.
Цена за 1 литр: 890,95 руб.
Количество:
Дополнительная информация
OEM Номер 1111136-001-01-999
SAE / Вязкость 5W-40
Состав Синтетическое
Классификация API/ACEA ACEA A3/B4, API CF, API SN
Спецификации BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Упаковка 1 литр
Штрихкод 4014835790117
Возможности
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:

● защиту от коррозии

● экономию топлива за счет легкотекучих свойств

● высокую стабильность к окислению

● прекрасные вязкостно-температурные свойства

● отличные моющие и диспергирующие свойства

● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»

● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

● чистоту катализаторов
Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.

  1. 1.
    Буклет RAVENOL® технология USVO
    Скачать
  2. 2.
    Правила промывки при переходе на RAVENOL®
    Скачать

Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 ( 4л) new

Производитель: RAVENOL (Германия)
Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 ( 4л) new USVO

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

.

Подбор масла RAVENOL®
по марке автомобиля
Выберите параметры товара:
Выберите склад:
3 175,82 руб.
Цена за 1 литр: 793,96 руб.
Количество:
Дополнительная информация
OEM Номер 1111136-004-01-999
SAE / Вязкость 5W-40
Состав Синтетическое
Классификация API/ACEA ACEA A3/B4, API CF, API SN
Спецификации BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Упаковка 4 литра
Штрихкод 4014835790193
Возможности
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:

● защиту от коррозии

● экономию топлива за счет легкотекучих свойств

● высокую стабильность к окислению

● прекрасные вязкостно-температурные свойства

● отличные моющие и диспергирующие свойства

● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»

● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

● чистоту катализаторов
Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.

  1. 1.
    Буклет RAVENOL® технология USVO
    Скачать
  2. 2.
    Правила промывки при переходе на RAVENOL®
    Скачать

Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 ( 5л) new

Производитель: RAVENOL (Германия)
Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 ( 5л) new USVO

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

.

Подбор масла RAVENOL®
по марке автомобиля
Выберите параметры товара:
Выберите склад:
3 961,78 руб.
Цена за 1 литр: 792,36 руб.
Количество:
Дополнительная информация
OEM Номер 1111136-005-01-999
SAE / Вязкость 5W-40
Состав Синтетическое
Классификация API/ACEA ACEA A3/B4, API CF, API SN
Спецификации BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Упаковка 5 литров
Штрихкод 4014835790155
Возможности
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:

● защиту от коррозии

● экономию топлива за счет легкотекучих свойств

● высокую стабильность к окислению

● прекрасные вязкостно-температурные свойства

● отличные моющие и диспергирующие свойства

● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»

● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

● чистоту катализаторов
Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.

  1. 1.
    Буклет RAVENOL® технология USVO
    Скачать
  2. 2.
    Правила промывки при переходе на RAVENOL®
    Скачать

Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 (10л)

Производитель: RAVENOL (Германия)
Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 (10л) USVO

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

.

Подбор масла RAVENOL®
по марке автомобиля
Выберите параметры товара:
Выберите склад:
7 466,59 руб.
Цена за 1 литр: 746,66 руб.
Количество:
Дополнительная информация
OEM Номер 1111136-010-01-998
SAE / Вязкость 5W-40
Состав Синтетическое
Классификация API/ACEA ACEA A3/B4, API CF, API SN
Спецификации BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Упаковка 10 литров
Штрихкод 4014835798540
Возможности
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:

● защиту от коррозии

● экономию топлива за счет легкотекучих свойств

● высокую стабильность к окислению

● прекрасные вязкостно-температурные свойства

● отличные моющие и диспергирующие свойства

● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»

● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

● чистоту катализаторов
Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.

  1. 1.
    Буклет RAVENOL® технология USVO
    Скачать
  2. 2.
    Правила промывки при переходе на RAVENOL®
    Скачать

Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 (20л) ecobox

Производитель: RAVENOL (Германия)
Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 (20л) ecobox USVO

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

.

Подбор масла RAVENOL®
по марке автомобиля
Выберите параметры товара:
Выберите склад:
14 328,21 руб.
Цена за 1 литр: 716,41 руб.
Количество:
Дополнительная информация
OEM Номер 1111136-B20-01-888
SAE / Вязкость 5W-40
Состав Синтетическое
Классификация API/ACEA ACEA A3/B4, API CF, API SN
Спецификации BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Упаковка ecobox
Штрихкод 4014835790223
Возможности
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:

● защиту от коррозии

● экономию топлива за счет легкотекучих свойств

● высокую стабильность к окислению

● прекрасные вязкостно-температурные свойства

● отличные моющие и диспергирующие свойства

● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»

● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

● чистоту катализаторов
Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.

  1. 1.
    Буклет RAVENOL® технология USVO
    Скачать
  2. 2.
    Правила промывки при переходе на RAVENOL®
    Скачать

Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 (60л) цвет

Производитель: RAVENOL (Германия)
Моторное масло RAVENOL VST SAE 5W-40 (60л) цвет USVO

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

.

Подбор масла RAVENOL®
по марке автомобиля
Выберите параметры товара:
Выберите склад:
42 984,63 руб.
Цена за 1 литр: 716,41 руб.
Количество:
Дополнительная информация
OEM Номер 1111136-060-01-887
SAE / Вязкость 5W-40
Состав Синтетическое
Классификация API/ACEA ACEA A3/B4, API CF, API SN
Спецификации BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
Упаковка 60 литров
Штрихкод 4014835790131
Возможности
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:

● защиту от коррозии

● экономию топлива за счет легкотекучих свойств

● высокую стабильность к окислению

● прекрасные вязкостно-температурные свойства

● отличные моющие и диспергирующие свойства

● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»

● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

● чистоту катализаторов
Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.

  1. 1.
    Буклет RAVENOL® технология USVO
    Скачать
  2. 2.
    Правила промывки при переходе на RAVENOL®
    Скачать
Технические данные
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания
Вязкость при 100°C мм²/с 14,3 DIN 51562
Вязкость при 40°C мм²/с 85,1 DIN 51562
Индекс вязкости 175 DIN ISO 2909
Общее щелочное число мг КОН/г 10,5 DIN ISO 3771
Плотность при 20°C кг/м³ 847 DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность % 1,05 DIN 51575
Температура вспышки °C 240 DIN ISO 2592
Температура застывания °C -54 DIN ISO 3016
Цвет коричневый
RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).

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