Возможности

RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 обеспечивает:



● защиту от коррозии



● экономию топлива за счет легкотекучих свойств



● высокую стабильность к окислению



● прекрасные вязкостно-температурные свойства



● отличные моющие и диспергирующие свойства



● мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»



● предотвращение залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах



● чистоту катализаторов

Применение

Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.