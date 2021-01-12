RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
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|OEM Номер
|1111136-001-01-999
|SAE / Вязкость
|5W-40
|Состав
|Синтетическое
|Классификация API/ACEA
|ACEA A3/B4, API CF, API SN
|Спецификации
|BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
|Упаковка
|1 литр
|Штрихкод
|4014835790117
Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
.
|OEM Номер
|1111136-004-01-999
|SAE / Вязкость
|5W-40
|Состав
|Синтетическое
|Классификация API/ACEA
|ACEA A3/B4, API CF, API SN
|Спецификации
|BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
|Упаковка
|4 литра
|Штрихкод
|4014835790193
Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
.
|OEM Номер
|1111136-005-01-999
|SAE / Вязкость
|5W-40
|Состав
|Синтетическое
|Классификация API/ACEA
|ACEA A3/B4, API CF, API SN
|Спецификации
|BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
|Упаковка
|5 литров
|Штрихкод
|4014835790155
Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
.
|OEM Номер
|1111136-010-01-998
|SAE / Вязкость
|5W-40
|Состав
|Синтетическое
|Классификация API/ACEA
|ACEA A3/B4, API CF, API SN
|Спецификации
|BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
|Упаковка
|10 литров
|Штрихкод
|4014835798540
Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
.
|OEM Номер
|1111136-B20-01-888
|SAE / Вязкость
|5W-40
|Состав
|Синтетическое
|Классификация API/ACEA
|ACEA A3/B4, API CF, API SN
|Спецификации
|BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
|Упаковка
|ecobox
|Штрихкод
|4014835790223
Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
.
|OEM Номер
|1111136-060-01-887
|SAE / Вязкость
|5W-40
|Состав
|Синтетическое
|Классификация API/ACEA
|ACEA A3/B4, API CF, API SN
|Спецификации
|BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725 , Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535.Z2, MB 229.5, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00
|Упаковка
|60 литров
|Штрихкод
|4014835790131
Моторное масло RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и прямым впрыском топлива. Высокий запас щелочного числа более 10 мг/KOH обеспечивает долговременную эксплуатацию даже при условии применения топлива низкого качества. Низкотемпературные свойства одни из лучших среди масел в классе вязкости 5W-40 представленных на рынке. Это позволяет легко запускать двигатель зимой даже при длительных стоянках при температурах до - 35 С. Полностью синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефинов ПАО обеспечивает отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства. Сбалансированный пакет присадок и технология CleanSynto® обеспечивает отсутствие нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Отличный выбор для всесезонной круглогодичной эксплуатации в климатических условиях от - 35 С + 50 С. При температурах ниже - 35 С рекомендуем использовать полностью синтетические моторное масла RAVENOL с вязкостью 0W-20, 0W-30, 0W-40.
|Параметр
|Ед. измерения
|Данные
|Метод испытания
|Вязкость при 100°C
|мм²/с
|14,3
|DIN 51562
|Вязкость при 40°C
|мм²/с
|85,1
|DIN 51562
|Индекс вязкости
|175
|DIN ISO 2909
|Общее щелочное число
|мг КОН/г
|10,5
|DIN ISO 3771
|Плотность при 20°C
|кг/м³
|847
|DIN EN ISO 12185
|Сульфатная зольность
|%
|1,05
|DIN 51575
|Температура вспышки
|°C
|240
|DIN ISO 2592
|Температура застывания
|°C
|-54
|DIN ISO 3016
|Цвет
|коричневый
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